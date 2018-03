Smottamento sul fiume Marecchia, in pericolo abitazione a Ponte Santa Maria Maddalena

Cronaca

San Leo

| 16:06 - 13 Marzo 2018

Nei territori dell'Alta Valmarecchia continuano a manifestarsi le forti criticità idrogeologiche, a seguito di abbondanti nevicate e piogge. Situazione di allerta per un'abitazione che si affaccia sulla Strada Provinciale 'Marecchiese', posta nel territorio del Comune di San Leo, dopo ponte Santa Maria Maddalena, vicino al fiume Marecchia. Una situazione già critica ancor prima delle piogge e nevicate che hanno interessato il territorio tra fine febbraio e i primi di marzo. Nell'abitazione c'è un inquilino affittuario e i proprietari stanno monitorando la situazione. Sul retro infatti la piena del fiume Marecchia ha provocato un evidente smottamento del terreno. Il rischio che la situazione si aggravi, anche in virtù delle prossime precipitazioni previste, è molto concreto. I proprietari di casa hanno già spostato la grossa bombola di gas posta sul retro ed Enel ha fatto altrettanto con il palo della luce. Potrebbe arrivare un provvedimento di inagibilità e i proprietari hanno chiesto invano l'intervento dell'Autorità di bacino e dei tecnici, che hanno effettuato diversi sopralluoghi assieme al Comune di San Leo. Nonostante gli smottamenti siano stati provocati dalla piena del fiume, dovrebbe essere il privato ad accollarsi i costi per la messa in sicurezza dell'abitazione. Anche se ci fosse quest'intenzione, emergerebbe il problema dei tempi biblici della burocrazia. Inoltre lo smottamento mette a rischio anche la ciclabile e la stessa strada Marecchiese.