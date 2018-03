Riccione, Vanessa Ferrari testimonial del galà di ginnastica al Play Hall di Riccione

Sport

Riccione

| 15:45 - 13 Marzo 2018

La ginnastica italiana dà spettacolo a Riccione. La Asd Ginnastica Riccione presenta “Riccione Gym Stars – Galà 2018”, in programma sabato 31 marzo 2018 al Play Hall. Un vero e proprio evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione della Federazione Ginnastica d’Italia, Ginnastica Artistica Lissone, Sigoa e Polisportiva Riccione.





Sarà un’autentica serata di spettacolo (inizio alle ore 18:30) che vedrà esibirsi le più grandi ginnaste italiane, a partire da Vanessa Ferrari, testimonial dell’evento, campionessa del mondo e tre volte olimpionica. Oltre a lei sabato 31 marzo si esibiranno, esaltando al massimo la spettacolare scenografia allestita, la campionessa italiana e atleta olimpionica Elisa Meneghini, la squadra di A1 GAL con Sydney Saturnino, Sofia Arosio, Alexia Angelini e la campionessa europea Enus Mariani e i campioni di Ginnastica Artistica italiana Paolo Principi e Paolo Ottavi.

Non solamente l’artistica, ma tutte le declinazioni della ginnastica si fonderanno in pedana: protagoniste della serata anche le individualiste della squadra Ginnastica Ritmica Fabriano, i campioni del mondo di Ginnastica Aerobica Michela Castoldi e Davide Donati, gli atleti della Ginnastica Acrobatica protagonisti anche a Italia’s Got Talent, Lorenzo Martino e Rebecca Sirca.





Impreziosiranno ancor di più la serata, le esibizioni di due artisti del Teatro San Carlo di Napoli, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli.

“Siamo lieti di presentare “Riccione Gym Stars – Galà 2018” – spiega Francesco Poesio, presidente dell’Asd Ginnastica Riccione - una serata di grande spettacolo in cui questo sport meraviglioso è il protagonista. Un grande evento organizzato dalla Ginnastica Riccione, che unisce tutte le anime della ginnastica di livello nazionale e internazionale. Siamo lieti che Vanessa Ferrari ne sia la testimonial d’eccezione. Durante la serata si esibiranno i migliori ginnasti d’Italia e, spettacolo nello spettacolo, anche due artisti del Teatro San Carlo, con alcuni brani di lirica anche attinenti alla ginnastica. Il nostro obiettivo è portare a Riccione questi grandi eventi per la città, per fare apprezzare a tutti questo sport faticoso ma bellissimo e per valorizzare tutto quello che stiamo facendo come società. Questo fa parte del nostro percorso di crescita e vorremmo che le persone approfittassero del weekend pasquale per fare un giro a Riccione e con l’occasione assistere a un evento unico, con grandi campioni e ottimi artisti. Saranno di certo con noi il presidente FGI Gherardo Tecchi, i consiglieri federali e le istituzioni locali”.





I biglietti sono disponibili in prevendita alla palestra di via Abruzzi (viale Abruzzi, 46) dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle 20 e il giorno dell’evento presso il botteghino del Play Hall (viale Carpi) dalle 10 alle 12 e dalle 16 in poi. Biglietto intero: 18 Euro, ridotto: 12 Euro. Si consiglia a chi volesse partecipare all’evento di affrettarsi con l’acquisto.