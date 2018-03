Cattolica Volley, troppo forte la capolista Lugo vittoriosa 0-3 dopo tre set tirati

Sport

| 12:46 - 13 Marzo 2018

Cattolica Volley - Liverani Castellari Lugo 0-3

Parziali:(20/25- 20/25 - 23/25)





Cattolica Volley: Scaramucci 0, Grandi 5, Franchi 1, Ugolini 2, Corsaletti 0, Cesarini 6, Fanelli 2, Campana 5, Godenzoni 8, Gabellini 12. Pari, Fioroni libero. ALL. Alessandro Medri.





Liverani Castellari Lugo: Grasso 14, Lauciello 2, Dell'Olmo 4, Milesi 7, Piovaccari 5, Capriotti 5, Rizzo 10, Corrente 0. Libero: Cavalli, Cavazza Pignatta, Morosi, Gaddoni n.e.





La capolista Lugo porta a casa l'intero bottino, al cospetto di un buon Cattolica Volley che ha saputo vendere cara la pelle come sottolinea il tecnico gialloblu Alessandro Medri: "Una delle partite giocata alla pari, loro hanno una squadra collaudata per il salto di categoria, ma devo dire che l 'approccio alla partita e il match stesso, hanno evidenziato, da parte nostra, la tenacia e uno spirito di gruppo non indifferente. Abbiamo perso 3-0 ma con set tirati, per cui alla squadra non devo rimproverare nulla, non abbiamo demeritato, anzi, ciò dimostra di che pasta siamo fatti, giocare una partita alla pari con la prima in classifica deve portarci a mantenere questa intensità, da qui al termine del campionato, qualità tecniche e mentali ci sono. Dobbiamo perseguire questo cammino, dispiace e fa male quando la partita sai di potertela giocare e magari portare a casa anche qualche set, ma poi perdi per qualche errore in più commesso, di certo non fa piacere. Allo stesso modo però, ciò dimostra quanto non siamo lontano da queste squadre, al di là di risultati e classifica, qualsiasi reparto l'ho visto giocare di squadra, concentrato, ciò deve infondere positività. In settimana abbiamo lavorando bene, aspetto molto importante, agonismo e preparazione da qui la termine sarà il massimo, per finire bene questo campionato. Tengo a sottolineare che, negli allenamenti durante la settimana, si stanno unendo le ragazze del settore giovanile, tra Under 18 e Prima Divisione, ragazze molto talentuose, con tanta voglia di imparare, alcune molto interessanti. Sono molto contento di questo aspetto che svolgiamo in collaborazione a società e coach Alessandra Albani, penso che sia motivo di orgoglio per queste giocatrici a cui auguro un giorno di calcare questi palcoscenici". Prossimo impegno per il Cattolica Volley sabato 17 marzo ore 21.00 in casa del Fatro Ozzano Bologna.