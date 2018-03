Appartamento in fiamme nella notte a Viserba, intervengono i pompieri

Cronaca

Rimini

| 11:26 - 13 Marzo 2018

Incendio in appartamento nella notte a Viserba in via Manfroni. Le fiamme hanno interessato diversi mobili e la legna accatastata vicino al camino, nella zona giorno dell'appartamento. E' successo verso l'1.45 della notte tra lunedì e martedì. La casa, di circa 70 mq, è al piano terra. E' stato necessario chiudere le utenze per ulteriori accertamenti. Ci sono volute più di due ore per i pompieri per aver ragione delle fiamme. La proprietaria ha passato la notte a casa dei genitori.