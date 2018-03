Compagnia teatrale riccionese vola a New York per festival italiano, evento speciale al Mulino di Amleto

Eventi

| 10:51 - 13 Marzo 2018

Le Gemelle Mejerchold arrivano a New York! La compagnia riccionese ha infatti vinto il bando promosso da Kit Italia e Associazione Kairos per accedere a IN SCENA! ITALIAN THEATRE FESTIVAL che offre una vetrina prestigiosa alle compagnie teatrali italiane, nella sezione Woman e che si svolgerà nei 5 distretti di New York dal 7 al 21 maggio p.v.

Lo spettacolo comico musicale Le Gemelle Mejerchold , con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo, Tiziano Paganelli per la regia di Davide Schinaia, nasce infatti come un omaggio alle dive dell’avanspettacolo, culla dei maggiori talenti che hanno fondato il mito della Commedia all’Italiana, ed è ormai uno dei cavalli di battaglia di Città Teatro. Un leit-motiv dello spettacolo, basato sul rapporto fra le due Dive litigiose, è la ricerca spasmodica della scrittura per tornare alle vecchie glorie di una tournée internazionale: ecco quindi realizzato il sogno di Olga e Manolita, in arte Le Gemelle Mejerchold, ma anche l’aspirazione di chi le frequenta: mandarle ….molto, mooolto, lontano!

Domenica 25 Marzo dalle ore 20.30 in collaborazione con il Mulino di Amleto (via del Castoro, Grotta Rossa a Rimini) avrà luogo quindi la prima serata-evento dedicata alla trasferta internazionale delle Gemelle: una serata di spettacolo e a seguire un divertente asta con i significant objects, gli oggetti-culto delle Dive e del fedele polistrumentista Vladivostock, che verranno battuti all’asta con la complicità di Marco Mussoni: tutto il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno del viaggio.