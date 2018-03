Agevolazioni e contributi a fondo perduto per le aree rurali, convegno alla Banca Popolare Valconca

Attualità

| 09:44 - 13 Marzo 2018

E’ in programma per giovedì 15 marzo un convegno dal titolo “Agricoltura in Valconca e Valmarecchia” dedicato ai temi delle agevolazioni e contributi a fondo perduto per le aree rurali, organizzato da Banca Popolare Valconca e GAL Valli Marecchia e Conca.



L’appuntamento rientra nell’ambito degli incontri proposti dalla Banca al fine di far conoscere le diverse opportunità di investimento in diversi settori commerciali e imprenditoriali del territorio, a cominciare dalle zone agricole. La giornata si terrà presso la sede centrale dell’istituto bancario in Via Colombari, 4 a Morciano di Romagna dalle 17:00 alle 19:00. Si aprirà con il saluto e la presentazione di Massimo Lazzarini e Roberto Torre, rispettivamente Presidente e Direttore Generale Banca Popolare Valconca. A seguire gli interventi di Ilia Varo - Presidente GAL, Roberto Cenci - Vicepresidente GAL, Claudio Bertuccioli - Responsabile servizi alle imprese Cia Romagna. La partecipazione all’evento è gratuita.