Aquabell, il 22 marzo all'asta lo storico Parco acquatico di Bellaria Igea Marina. Si parte da tre milioni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:14 - 13 Marzo 2018

Un altro pezzo di quella Bellaria Igea Marina turistica degli anni che furono, scompare per sempre. Lo storico parco 'Aquabell', situato alle porte della città, riferimento del mondo dello spettacolo e dello sport, è finito all'asta. I giudici del tribunale di Rimini hanno infatti deciso di mettere in vendita la struttura. La vendita senza incanto avrà luogo il 22 marzo 2018 alle ore 10.30. Comprenderà la struttura con parco acquatico, piscine, attrezzature a carattere riscreativo con servizi e parcheggio. Il prezzo base sarà di circa 3 milioni e 900 mila euro, mentre l'offerta minima si aggira intorno ai 3 milioni.

Nato nel 1988 da quell'Aldo "Veleno" Foschi protagonista della storia economica e turistica di Bellaria, per vent'anni ha ospitato eventi, personaggi televisivi e tantissimi turisti. Nei suoi anni di maggior fortuna ha ospitato la quinta edizione di Bellezze al bagno, programma televisivo di Mediaset condotto da Giorgio Mastrota e Heather Parisi. Uno spazio di circa 75mila mq tra piscine, scivoli, attrazioni e discoteche ora completamente abbandonato. Negli scorsi anni si è parlato di una riqualificazione dell'area urbana di Aquabell in virtù di accordi tra il Comune di Bellaria e la famiglia Foschi. Riqualificazione che non è mai avvenuta e che ha portato Aquabell all'asta giudiziaria.