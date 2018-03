Ginnastica artistica, medaglie e piazzamenti per la Rimini Gymteam alla prima prova del Campionato regionale Uisp

Sport

07:06 - 13 Marzo 2018

Sabato 10 e domenica 11 Marzo si è svolta a Cattolica la prima prova di Campionato regionale di ginnastica artistica UISP.

A rappresentare la Rimini Gymteam in questa competizione 8 ginnaste che hanno ottenuto grandissimi risultati.

In seconda categoria per l’ anno 2005-2004 vince Eleonora Mancini, seguita sul secondo gradino del podio da Nicol Greco e al 4° posto Gaia Mainardi.

In seconda categoria junior Rebecca Bisulli conquista il 2° posto e nella categoria senior Marilena Tosi arriva sul gradino più alto del podio!

In terza categoria anni 2004-2005 Micol Sabatelli ottiene un 3° posto e Matilde Bianchi un 5° posto.

Nella gara di chiusura del fine settimana Alice Cressi arriva 2° nella 3° categoria senior.

In contemporanea alla gara femminile si è svolta a Bologna la prima prova di Campionato regionale maschile.

Benjamin Pesaresi ottiene un bellissimo 2° posto, Nico Angelini un 3° posto alla sbarra ed esordio per Gioele Donini.

Un week end di gare decisamente positivo per i ragazzi e le ragazze della RIMINI GYMTEAM.