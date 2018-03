Scadenza obbligo vaccinale, mamma riminese per la libertà di scelta:'Nessun rifiuto, accoglienza superlativa'

Attualità

Rimini

| 17:10 - 12 Marzo 2018

Nessun rifiuto, "assolutamente, e un'accoglienza superlativa come tutte le mattine". Così - al telefono con l'ANSA - Stefania D'Alessandro esponente del Coordinamento di genitori per la libertà di scelta 'E pur si muove' di Rimini racconta la mattinata a scuola del proprio figlio di 4 anni e mezzo, alunno al secondo anno di una scuola materna statale riminese nel primo giorno dopo la scadenza del 10 marzo per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Tutto è andato in maniera "molto serena - ha argomentato - non c'è stata preoccupazione per me e per altri genitori del coordinamento. Non ho ricevuto lettere - ha aggiunto -: avevamo presentato la documentazione a settembre riguardo l'iter aperto con l'Asl, avevo parlato personalmente con il dirigente scolastico e con la vice-preside del plesso. Hanno fatto prevalere il buon senso educativo del bambino su tutto il resto".

Quanto al futuro, ha proseguito D'Alessandro, "l'auspicio è che il nuovo Governo cambi" la normativa, "è quello che auspichiamo tutti. Sono ottimista: se al Governo andrà il centrodestra con la guida della Lega, questa si era espressa sui vaccini" in maniera definita "e Di Maio ha inserito nel suo programma" il tema. "La vedo positivamente - ha sottolineato ancora - spero non si vada di nuovo a votare. Anche se, se si tornasse a votare" i due schieramenti "potrebbero incrementare il loro risultato: siamo più che sereni - ha concluso l'esponente di 'E pur si muove' - sperando che il Governo si formi entro settembre', mese di inizio dell'anno scolastico.