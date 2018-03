I rami occupano tutto il marciapiede del Ponte Rio Rosso, strada insicura a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 16:27 - 12 Marzo 2018

Strade insicure: è arrivata alla nostra redazione una segnalazione di un lettore che vuole denunciare lo stato di pericolosità del tratto stradale sul ponte Rio Rosso a Novafeltria. Molte sono state le sollecitazioni all’amministrazione, come spiega il lettore. “La parte sinistra, come si evince dalla foto, è transennata, ancora dalla precedente amministrazione, quindi chi è a piedi o con il passeggino è costretto più di una volta ad attraversare la statale. Purtroppo però le strisce pedonali sono solo da una parte del ponte, dall'altra, ovvero in prossimità di una curva dove in passato ci furono incidenti anche mortali, non ci sono strisce pedonali”. Il lettore ci tiene a sottolineare che la zona è ben illuminata, ma resta comunque la situazione di criticità per chi fruisce di quel tratto stradale.

È giusto fare presente che subito dopo la segnalazione la parte destra, dove c'erano i rami, è stata liberata."Rimane comunque il problema della parte sinistra transennata e con strisce solo da un lato del ponte", conclude il lettore.