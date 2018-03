Rimini, Patto per la Sicurezza, Gnassi incontra i sindacati di Polizia. Lunedì conferenza sullo stato di attuazione

Attualità

Rimini

| 16:19 - 12 Marzo 2018

E’ stato fissato per la giornata di mercoledì dal sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, l’incontro con i sindacati di Polizia per fare il punto della situazione sul Patto della Sicurezza, in ordine particolarmente al trasferimento transitorio del’Ufficio di Immigrazione nel’immobile di piazzale Bornaccini. ”In questa occasione- spiega Gnassi- verrà illustrato lo stato di attuazione del documento, nonché approfondite tutte le ipotesi in campo per arrivare a una positiva e rapida soluzione del trasferimento. Discuteremo in particolare anche del passaggio di categoria della Questura, in modo da potere contare sul rafforzamento strutturale degli organici, e la soluzuione definitiva da dare alla città e ai cittadini allo ‘scandalo’ della nuova Questura in via Ugo Bassi”.

Lunedì 19 marzo si terrà in Provincia, convocata dal presidente Andrea Gnassi, una conferenza avente come punto all’ordine del giorno ‘stato di attuazione Patto per la Sicurezza’.