Fiera di San Gregorio: premiati i vincitori dell’esposizione di cavalli, ovini e bovini, martedì il rombo delle Vespe

| 15:23 - 12 Marzo 2018

Il foro boario di Morciano incorona i suoi vincitori: si è concluso infatti nella giornata di lunedì uno degli appuntamenti più attesi dell’Antica Fiera di San Gregorio: l’esposizione di ovini, cavalli e bovini di razza romagnola organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori Emilia – Romagna. Nella categoria riservati ai tori il primo premio è stato assegnato a Dario, uno splendido esemplare di circa 4 anni e 14 quintali di peso, allevato da Giuseppe Drudi di Misano Adriatico. Tra le vacche adulte a primeggiare è stata invece Tosca Delle Querce, cresciuta sempre nell’allevamento di Giuseppe Drudi. Assegnato anche il trofeo Mario e Galliano Colombari, riservato ai cavalli migliori della competizione: ad aggiudicarsi il riconoscimento, quest’anno, è stato assegnato a Bon Ton del Tavollo, splendido baio dell’allevamento Del Tavollo di Danilo Palmetti (San Giovanni in Marignano). Gli allevatori vincenti sono stati premiati dal sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e da Matteo Giovanardi di Banca di Rimini. “Il foro boario è il perno attorno a cui ruota la Fiera di San Gregorio – dice il primo cittadino -. E’ nostra intenzione mantenere invariate le risorse destinate a questo appuntamento anche in futuro”.

La giornata di oggi proseguirà quindi con la presentazione dell’annullo postale dedicato all’edizione 2018 della manifestazione, la mostra – mercato ‘Vivere Vintage’ (premiata la bancarella migliore) e, questa sera, la nona edizione della rassegna corale ‘San Gregorio’ a cura dei direttori Fabio Pecci e Gaia Paci.



Il programma di martedì



Dopo la parata d’auto d’epoca della giornata inaugurale, a Morciano Fiere (via XXV Luglio) torneranno a rombare i motori. Presso il padiglione fieristico è infatti in programma una mostra dedicata a Vespe e moto storiche: protagonisti saranno il Club Mercurio di Morciano, il Vespa Club Morciano di Romagna e il Classic Garage di Marco Rossi. Non mancheranno, come di consueto, i laboratori gratuiti organizzati dall’istituto superiore ‘Gobetti’ di Morciano.

Alle 21, nella Sala della Banca Popolare Valconca, si svolgerà una conferenza dal titolo ‘La via Flaminia, Giulio Cesare e Murcén’, promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Sempre alle 21 si accenderanno i riflettori dell’area spettacoli del padiglione fieristico: in scena l’Orchestra Italiana Bagutti.