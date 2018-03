A Riccione interventi di ripascimento: previsti per la spiaggia oltre 10mila metri cubi di sabbia

Attualità

Riccione

| 14:06 - 12 Marzo 2018

Dopo l'intervento realizzato a metà gennaio nella porzione di arenile a nord del porto canale, sono ripresi lunedì i lavori di ripascimento nel paraggio a sud, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

I lavori in corso prevedono l'apporto di oltre 10.000 metri cubi di sabbia che in parte saranno destinati alla ricostruzione del profilo di costa ed in parte saranno accumulati nelle spiagge libere, disponibili quindi per essere utilizzati qualora si rendessero necessari ripascimenti d'emergenza nel periodo estivo.

"Proseguono gli interventi a tutela dell'arenile, una nostra priorità - dichiara l'assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi sottolineando che - l'intervento rientra nel programma complessivo concordato tra la Regione Emilia-Romagna e gli operatori balneari, per garantire il regolare svolgimento della prossima stagione turistica.

Dopo le azioni che hanno coinvolto la zona nord, in questi giorni ci concentriamo sulla zona sud, ma le opere di difesa della costa prevederanno anche, ancora per il paraggio a nord del porto canale, il funzionamento del sabbiodotto con il refluimento di un consistente quantitativo di sabbie per la ricostruzione diretta della battigia".