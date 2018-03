Non rispetta i domiciliari, pizzicato fuori casa: 32enne finisce in carcere

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 12 Marzo 2018

E’ finito in manette un 32enne di origini georgiane per evasione. Il giovane era infatti sottoposto al regine degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Rimini, ma è stato sorpreso dai carabinieri al di fuori di essa senza alcun provvedimento di autorizzazione, pertanto per lui si sono aperte le porte del carcere.