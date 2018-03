Alla guida sotto l’effetto di alcol, denunciati dai carabinieri di Rimini undici automobilisti

Cronaca

Rimini

| 13:44 - 12 Marzo 2018

Nel corso dell’articolato servizio i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile del N.O.R della Compagnia di Rimini, supportati dalle varie Stazioni competenti sul territorio, hanno segnalato 11 persone all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l.. Per loro è prevista la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Altri 8 automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente perchè trovati alla guida dei rispettivi mezzi con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: per loro scatta una sanzione di importo da euro 527 ad euro 2.108 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Durante i controlli sono state 182 le persone identificate, 121 i mezzi fermati e sottoposti a controllo, 21 i posti di controllo effettuati lungo le arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa.