Ruba capi d'abbigliamento a 'Le Befane' con una borsa schermata ma viene scoperta

Cronaca

Rimini

| 13:30 - 12 Marzo 2018

Ancora un furto nei centri commerciali riminesi. Questa volta a finire in manette è stata una 20enne rumena. La giovane è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Rimini sabato pomeriggio per furto aggravato, dopo aver rubato in un negozio di abbigliamento al centro commerciale le Befane per un valore di circa 450 euro, utilizzando una borsa schermata per evitare di far suonare l'allarme antitaccheggio. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre la borsa è stata sottoposta a sequestro.