Ciclismo amatoriale, Benessere e Sport torna a vincere dopo lo stop per maltempo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:22 - 12 Marzo 2018

Dopo un lungo periodo senza gare a causa delle condizioni atmosferiche nettamente contrarie, nevicate e piogge, si è tornati a gareggiare sabato 10 marzo a San Giovanni in Marignano dove la Benessere e Sport si è confermata al vertice vincendo le prime due prove. A conquistare la vittoria nella prima gara Piero Mascietti che dopo una lunga fuga a due è riuscito nel finale a staccare l’avversario e a vincere a braccia alzate. Stesso esito nella seconda gara dove Mario Ceccaroni imita il compagno e nel finale stacca i quattro compagni di fuga e taglia il traguardo solitario. Altri piazzamenti di giornati sono stati conquistati da Paolo Manfroni (2°), Bartrolomeo Celato (3°), Claudio Valentini (3°) ed Emilio Roncassaglia (6°). Da segnalare anche l’ottimo piazzamento conquistato da Massimo Rinaldi a Ferrara nella Gran Fondo del Po. Massimo si è piazzato 49° assoluto e 2° di categoria. La Benessere e Sport di Santarcangelo ricorda, che sempre a causa della pioggia non è stato possibile recuperare la manifestazione ciclistica in programma domenica 11 marzo nella zona artigianale. Prossimo appuntamento organizzativo dalla società santarcangiolese il 25 aprile a Masrola di Borghi dove si disputerà il Campionato Regionale.