Basket Rimini Crabs, netta sconfitta casalinga contro Pallacanestro Crema

Sport

Rimini

| 12:45 - 12 Marzo 2018

Arriva una netta sconfitta per la NTS Informatica, che non riesce a frenare la corsa della lanciatissima Pallacanestro Crema, brava a confermare il secondo posto in classifica passando 52-86 al RDS Stadium. Caroli e Moffa sono i migliori realizzatori, fermandosi entrambi a 9 punti a un passo dalla doppia cifra: i granchi però sparano decisamente a salve, con un rivedibile 4/27 da tre, mentre nemmeno da due punti raggiungono il 50%. Dall’altra parte i lombardi giocano sbagliando poco o nulla e, tirando con percentuali altissime - 17/35 da due e 15/29 dall’arco - portano meritatamente a casa il referto rosa.

Crema parte subito forte e con due triple di Dagnello scappa sul 4-14: la NTS prova a reagire e con Busetto torna sul -6 in chiusura del primo quarto, ma la risposta degli ospiti è immediata e con la bomba di Dagnello a fil di sirena scappa sul 11-25. I biancorossi non riescono a reagire e così i cremaschi ne approfittano per scappare sul 16-38, per poi portarsi negli spogliatoi in vantaggio 20-45. Dopo la pausa, il copione non cambia: Crema fa la partita, mentre Rimini fatica terribilmente a trovare le contromisure. Nel garage time del secondo tempo l’unico sussulto da parte biancorossa è la schiacciata di Moffa: l’esito finale però era già deciso da tempo, con gli ospiti che passano 52-86.