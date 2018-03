Batte sempre più forte il cuore di RiminiWellness 2018. Dal 31 maggio al 3 giugno alla fiera di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:35 - 12 Marzo 2018

Sempre più internazionale, sempre più coinvolgente, sempre più formativo. E dove l’esperienza active diventa stile di vita, un modello italiano da esportare nel mondo, anche con competizioni “on the road”. Sarà un appuntamento ricco di novità quello con RiminiWellness 2018, in programma alla fiera di Rimini e lungo tutta la Riviera romagnola dal 31 maggio al 3 giugno prossimi. La tredicesima edizione della più grande kermesse internazionale dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, organizzata da Italian Exhibition Group, che l’anno scorso richiamò oltre 268mila visitatori, racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness. Al grido di “Free your Energy” risponderanno “presente!” dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria fino ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design.

Una manifestazione divenuta negli anni appuntamento leader di riferimento atteso come momento di debutto e di presentazione al mercato di tutte le novità del settore, provenienti da tutti i continenti, grazie ad un osservatorio dinamico e strategico che monitora costantemente le tendenze della filiera.

I mercati più rappresentati saranno quelli di Est Europa, Sud America, Medio Oriente: si stimano gruppi di visitatori provenienti da circa 80 Paesi. Numerosi i momenti di formazione organizzati con i partner più importanti e qualificati del settore, italiani e internazionali - tra cui CONI, Università italiane, Assosport, ANIF- Eurowellness, Edi.Ermes, l’associazione tedesca DSSV Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, che porterà 200 operatori del comparto, e tanti altri - rivolti a gestori, trainer e corpo docente del mondo fitness (25 le sale dedicate a convegni e seminari).

La macchina organizzativa di IEG è quindi in piena attività per creare una nuova edizione che rimanga impressa nel pubblico dei visitatori come memorabile e come vero momento di trionfo della vitalità, del divertimento, della libertà di movimento e d’espressione del proprio corpo, della cultura fisica, dell’arte del tenersi in forma.

Non solo, l’appuntamento è atteso anche dal pubblico professionale di riferimento per gli importanti incontri business tra gli operatori del settore tra cui buyers e presenter provenienti da tutto il globo.

Riconfermate tutte le sezioni della kermesse: WPRO, rivolta al settore b2b di aziende e professionisti; WFUN, per il pubblico active di appassionati; Food Well Expo, l’area dedicata all’alimentazione sana per chi è in movimento, quella destinata alla cultura fisica di Rimini Steel e quella focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria di Riabilitec.

RiminiWellness occuperà tutto il quartiere fieristico la cui superficie espositiva, dopo l’ultimo ampliamento, tocca oggi ben 129mila metri quadri (per RiminiWellness 173mila metri tra spazi indoor e outdoor) che accoglieranno circa 400 aziende, tra dirette e rappresentate. Sarà in funzione la stazione ferroviaria interna al quartiere.

46 i palchi attivi (5 per il pilates, 5 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga), la più grande area acqua mai realizzata indoor con 350 metri quadrati di vasche per un totale di 1200 metri cubi di acqua, più di 500 presenter provenienti da tutto il mondo; oltre 1500 ore di lezione, 1960 singole sessioni di allenamento in 4 giorni.

Moltissimi gli appuntamenti partner dell’evento compresi all’interno del circuito RiminiWellness OFF, che coinvolgerà 20 km di costa in movimento a iniziare dalla Virgin Obstacle Race del 2 giugno, l’unica corsa che unisce al running esercizi ispirati all’allenamento funzionale. Una miriade di eventi notturni tra feste, aperitivi ed eventi in spiaggia e nei locali più trendy della riviera: un territorio unico, vocato al benessere, patria della Wellness valley.