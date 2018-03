Diede fuoco ad un capannone a Santarcangelo, arrestato giardiniere tradito dall'abbigliamento

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:12 - 12 Marzo 2018

Aveva appiccato fuoco al capanno della sua cliente causando ingenti danni. Come riporta la stampa locale i Carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un giardiniere 41enne responsabile dell'incendio verificatosi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso a Santarcangelo. Il capanno, adibito a deposito di attrezzi, era privo di corrente elettrica, escludendo così il corto circuito come causa delle fiamme. La sospetta natura dolosa era stata presa in considerazione. Era stato il 41enne a dare l'allarme quella notte e, a tradirlo, è stato il suo abbigliamento. I pantaloni e le scarpe con catarifrangenti da lui indossati, erano gli stessi notati addosso della persona che si aggirava nei pressi del capannone prima dell'incendio e ripresi dalle telecamere di sorveglianza. L'uomo deve rispondere di danneggiamenti e violazione di domicilio.