FOTO: Moto, aperto il tesseramento 2018 del Nicolò Bulega Official Fan Club

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:16 - 11 Marzo 2018

Nicolò Bulega ha incontrato i suoi tifosi e sostenitori domenica 11 marzo, nella sede del suo fan club, che per l'occasione ha aperto il tesseramento per l'anno 2018. In attesa di partire per il Qatar e di partecipare alla prima gara del campionato di Moto3, Bulega si è intrattenuto all'aperitivo, firmando autografi e prestandosi alle consuete foto di rito, prima di una breve intervista con lo speaker dell'evento, Boris Casadio. Foto di Amato Ballante.