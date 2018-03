Antica Fiera di San Gregorio 2018, tutte le anticipazioni di lunedì 12 marzo

Eventi

Morciano

| 17:49 - 11 Marzo 2018

Il meteo non ferma San Gregorio. Nonostante un cielo coperto e qualche goccia di pioggia, anche domenica migliaia di visitatori hanno preso d’assalto gli spazi dell’Antica Fiera in programma a Morciano di Romagna: dal padiglione fieristico di via XXV Luglio al luna park in piazza Risorgimento, dalle osterie temporanee agli stand della mostra campionaria. Sul palco di Morciano Fiere è andato in scena ‘Sfumature d’amore’, il saggio – spettacolo di danza classica, moderna e hip hop del centro danza La Plume di Morciano. Tutto pronto, invece, per lo show di Joe Dibrutto, che alle 21 saliranno sul palco per far scatenare il pubblico al ritmo di funk e discomusic. Il divertimento proseguirà quindi con il dj set di Radio Sabbia ed Enrico Il Pazzo.

Grande attesa anche per la giornata di lunedì 12 marzo, giorno di San Gregorio. Alle 7 aprirà i battenti l’area del Foro Boario di via Stadio: in programma la 26esima mostra – mercato del cavallo, la 16esima mostra provinciale dei bovini di razza romagnola e la 14esima mostra degli ovini. Alle 12, come da tradizione, verranno premiati gli esemplari migliori della competizione, con l’assegnazione del trofeo ‘Mario e Galliano Colombari’. Anche i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi grazie ai mini pony e alla fattoria didattica.

Alle 13.30 a Morciano Fiere verrà invece presentato l’annullo postale dedicato all’edizione 2018 di San Gregorio. Il padiglione fieristico ospiterà anche l’ultima giornata della mostra ‘Vivere Vintage’, dedicata a moda, abbigliamento, accessori, mobili, vinili e carrozze d’epoca. La giornata si concluderà alle 21 sul palco dell’area spettacoli di Morciano Fiere con la nona edizione della Rassegna Corale San Gregorio, a cura di direttori Fabio Pecci e Gaia Paci. Partecipano: il coro di voci bianche ‘Una canzone per crescere, il coro di voci bianche ‘Nuova scuola di Pesaro’, coro giovanile ‘Boh Girl’s Choir’, coro giovanile ‘Note in crescendo’ e i solisti della Very Young Vocale Academy.