Calcio Promozione: Pietracuta sconfitto 2-1 nel derby riminese con il Torconca

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:42 - 11 Marzo 2018

Pietracuta - Torconca 1-2

Reti: 45' Casoli (P), 76' Gambelli (T), 83' Halilaj (P)





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini, Tosi, Amadei (83’ Celli), El Haloui (78’ Balducci A.); Tomassini (62’ Sebastiani), Fabbri F.; Fratti, Tani (73’ Halilaj), Fabbri D. (18’ Mularoni).

In panchina: Balducci C, Bindi.

Allenatore: Fregnani.





Torconca: Melchiorri, Mendy, Cecchi, Baffioni (82’ Battistini), Vaccarini, Paglialonga, Fedeli, Picchi (65’ Dadi), Gambelli (78’ Cristofan), Casoli, Gasperini (62’ Renzoni).

In panchina: Ceccarini, Abbondanzieri, Fabbri L.

Allenatore: Vergoni.





Arbitro: Arienti di Cesena (Assistenti Gabrielli di Rimini e Vassura di Lugo di Romagna).

Ammoniti: El Haloui per proteste.

Espulso: Lasagni all’88’ per fallo da ultimo uomo.





Il Torconca esce vincitore dalla sfida d’alta classifica con il Pietracuta, sfruttando in particolare un primo tempo giocato con maggiore determinazione e lucidità. Nella ripresa al contrario sono stati i rossoblu locali a scendere sul terreno di gioco con la volontà e la grinta giusta, alla ricerca di un pareggio che però non è arrivato anche a causa di qualche decisione arbitrale discutibile, oltre ad un pizzico di fortuna che è mancata. Nei primissimi minuti si infortuna Davide Fabbri che prova a rimanere in campo per superare il dolore ma deve presto abdicare in favore di Mularoni. La prima conclusione verso la porta è di Fedeli al 23’, l’esterno ospite però svirgola la traiettoria della palla che esce. Fratti un minuto dopo scatta sul filo del fuorigioco e supera in velocità anche Melchiorri ma il suo destro da posizione angolata non indovina lo specchio della porta sguarnita. Poco dopo la mezz’ora un’incomprensione tra Fabbri e Amadei favorisce l’inserimento di Picchi che calcia teso scheggiando la parte esterna del palo. Ancora il Torconca pericoloso al 34’ con una velenosa punizione di Casoli verso il cuore dell’area dove Gambelli da sotto misura spedisce alto. Lo spauracchio Fedeli, ben controllato da Masini, ci prova da fuori con un destro potente che Lasagni respinge con i pugni. La pressione dei cattolichini frutta la prima segnatura proprio allo scadere di frazione: Mendy scappa lungo l’out sinistro e crossa al centro una palla che, dopo un paio di deviazioni, filtra sul secondo palo dove Casoli ha gioco facile a spedirla in rete. La ripresa, come detto, vede il Pietracuta mostrare la faccia giusta fin dai primi minuti. Fabbri al 54’ crossa dal fondo per Fratti che calcia al volo ma Mendy respinge sulla linea, con Melchiorri ormai fuori causa. Due minuti più tardi ancora Fratti sfiora la segnatura con una punizione che lambisce il palo. Al 64’ le proteste dei locali, già innervositi da decisioni precedenti, nei confronti dell’arbitro si fanno vigorose quando Fratti a tu per tu con Melchiorri viene atterrato da dietro da un difensore ospite, con Arienti che fa segno di proseguire. Sullo sviluppo successivo Mularoni ruba palla ad un difensore in uscita e calcia verso la porta , Melchiorri respinge sui piedi di Tani che a portiere battuto centra il palo. Nel momento di maggiore pressione il Torconca raddoppia in contropiede: Cecchi dalla trequarti calcia una palla filtrante nell’area avversaria dove Gambelli in spaccata devia di quanto basta a mettere fuori causa Lasagni. Il Pietracuta non si rassegna e Fratti all’81’ impegna ancora in tuffo Melchiorri su punizione. Due minuti più tardi il neo entrato Halilaj vince un contrasto poco fuori l’area ospite e fulmina Melchiorri con un rasoterra ravvicinato. Lo svantaggio dimezzato galvanizza i locali ma le velleità di rimonta vengono tarpate da Arienti che espelle Lasagni per un fallo apparso meritevole tutt’al più di un cartellino giallo. Nei minuti di recupero, nonostante l’inferiorità numerica, il Pietracuta riesce a conquistare un paio di pericolose mischie in area avversaria che però non fruttano altre marcature.