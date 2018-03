Calcio Promozione: Di Filippo lancia il Cattolica, che espugna 1-0 l'Igea Marina Stadium

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:18 - 11 Marzo 2018

Un gol di Alessandro Di Filippo permette al Cattolica di superare l'ostacolo Igea Marina. L'attaccante ex Bellaria e Savignanese, schierato dal primo minuto, non fa rimpiangere bomber Pasolini e decide il match con un delizioso 'tocco sotto'. La prima occasione è per i locali al 26', con un tiro da fuori area di Pirini che termina di poco a lato. Un minuto dopo Rossi respinge un diagonale dell'ex Rimini Mani. Al 39' è Di Filippo a cercare il gol da fuori area, mancando di poco il bersaglio. Due minuti dopo scambio tra Brighi e Pasini che calcia all'altezza del vertice sinistro dell'area, Rossi si tuffa e devia in corner. Il portiere è ancora decisivo al 58', quando vola sulla sua destra a togliere dall'angolo basso la punizione ben calciata dal solito Brighi. Il Cattolica sblocca il risultato al 69': D'Elia ruba palla a Pirini e serve l'inserimento sulla sinistra di Di Filippo, che entrato in area infila con un morbido tocco l'incolpevole Rossi. Lo stesso Di Filippo al 79' sfiora la doppietta, ma il suo diagonale è bloccato da Rossi.





Igea Marina - Cattolica 0-1

Reti: 69' Di Filippo (C).





Igea Marina: Rossi, Poli (61' Abbondanza), Della Motta, Pirini, Zanotti, Venturi; Brighi T. (68' Facondini), Casadei (76' Righini); Belloni (61' Bellavista), Bocchini, Minacapilli (84' Comandini).

In panchina: Berardi, Ceccarelli.

Allenatore: Gavagnin.





Cattolica: Andreani, Casolla, Politi (64' Ceramicoli), Cruz (64' Parma), Tombari, Mazzoli; Mani, Pasini; Di Filippo (84' Coli), D'Elia, Brighi A. (90' Generali).

In panchina: Venghi, Giorgini, Raimondi.

Allenatore: Giorgi.





Arbitro: Corianò di Bologna (Assistenti Hader di Ravenna e Pirini di Cesena).

Ammoniti: Pasini, Zanotti, Cruz.