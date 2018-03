Calcio 1a Cat: Filippo Del Prete non basta, doppietta nel 2-2 tra Sant'Ermete e Riccione

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:06 - 11 Marzo 2018

Il Sant'Ermete pareggia 2-2 con il Riccione, con tanti rimpianti per aver 'rosicchiato' due soli punti, tra mercoledì e domenica, alla capolista Novafeltria. Il pareggio con i biancoblu di Angeloni è comunque giusto: più propositiva la squadra di casa, arcigna e mai doma la squadra ospite, che passa per prima in vantaggio con Cugnigni, che sfrutta un batti e ribatti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nell aripresa Filippo Del Prete è l'asso vincente che Pazzini 'estrae' dalla panchina: al 65' sfrutta un assist di Berluti per infilare Tacchi, poi fa il bis al 70' con un tiro da fuori area. All'80' Ndao firma il definitivo 2-2.





Sant'Ermete - Riccione 2-2

Reti: 35' Cugnigni (R), 65' e 70' Del Prete F. (S), 80' Ndao S. (R).





Sant'Ermete: Guerra, Campidelli, Castiglioni, Mazza, Grossi, Zavattini; Gentile (56' Del Prete F.), Contadini (77' Casali N.); Del Prete A. (51' Berluti), Vukaj (90' Angelini).

In panchina: Colarusso, Gavagnin, Casali M.

Allenatore: Pazzini.





Riccione: Tacchi, Galesi, Casadio, (66' Amati), Bolzonetti, Ndao, Mulazzani; Olivieri (69' Nesi), Glorioso, Polini, Gabellini, Cugnigni.

In panchina: Tullio, Bontempi, Ndao B.

Allenatore: Angeloni.





Arbitro: Gentili di Cesena.