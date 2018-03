Calcio 1a Cat: il Vis Misano 'sgambetta' l'Athletic Poggio, decide Muccioli all'89'

Sport

Misano Adriatico

| 16:58 - 11 Marzo 2018

Vis Misano - Athletic Poggio 2-1

Reti: 24' Urbinati M. (VM), 42' Kabbori (AP), 89' Muccioli (VM)





Vis Misano: Gueye, Siliquini, Imola, Pironi, Fraternali, Sanchez, Benedetti (63' Urbinati F.), Boldrini (71' Meluzzi), Urbinati M. (91' Mazzoni), Torsani (77' Muccioli), Tamburini.

In panchina: Batani, Diletti, Laro.

Allenatore: Bucci.





At.Poggio: Sebastiani, Pracucci, Manfroni L. (79' Fornino), Tomassoni (44' Magnani), Campanelli, Casadei, Tadzhybayev (64' Manfroni D.), Bartolini, Kabbori (72' Urbinati), Succi, Dente (59' Crociani).

In panchina: Montagna, Urbinati L., Fontana.

Allenatore: Nicolini.





Arbitro: Cacchi di Cesena.

Ammoniti: Fraternali, Siliquini, Tomassoni, Pracucci, Torsani, Campanelli, Bartolini, Kabbori, Manfroni L.

Espulsi: 98' Manfroni D.







Primo tempo caratterizzato dal bel gioco della squadra di casa che gestisce bene il pallone e si rende pericolosa al 12' con Urbinati, che recupera palle in fase offensiva e la crossa per Benedetti che in tuffo non riesce a deviare in rete. Al 24' il Misano si porta in vantaggio con Urbinati, che dopo aver dribblato difensore e portiere, deposita il pallone in fondo al sacco. Continua il possesso misanese, con il Poggio che si fa pero' piu' aggressivo sui portatori palla e sfrutta un errore in disimpegno che regala palla a Kabbori che in contropiede batte l'estremo difensore locale che non riesce a toccare a sufficienza il pallone. Nel secondo tempo parte meglio il Poggio, che al 62' ci prova con Tadzhybayev con un tiro da fuori sul primo palo che termina di poco fuori. Dopo la paura iniziale il Misano torna a gestire il gioco e al 68' il neo entrato Urbinati F. da posizione defilata prova a incrociare ma il suo tiro esce di un niente. Dopo pochi minuti Meluzzi, anche lui appena entrato, pesca bene Torsani, ma il giovane misanese viene bloccato dall'uscita di Sebastiani. Tante le occasioni ancora per i locali, prima con Urbinati F. da fuori, poi con Muccioli di testa ed ancora con Meluzzi direttamente su punizione, con Sebastiani che si deve superare per mantenere in gioco i suoi. Ma all'89' Meluzzi mette un bel cross in area su cui si avventa Muccioli che di testa pesca un pallonetto che supera Sebastiani e dopo aver toccato la traversa termina in rete. Dopo il vantaggio il Misano gestisce il possesso senza rischiare.





Signorini Luca - Ufficio stampa