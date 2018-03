Calcio Promozione: Stella supera 2-0 il Savio, a segno Gabellini ed ex Rimini Gacovicaj

Sport

Rimini

| 16:48 - 11 Marzo 2018

La Stella regola 2-0 il Savio Calcio, conquistando tre punti d'oro in chiave salvezza. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Gabellini al 18 e di Gacovicaj al 25'. Prima rete sugli sviluppi di una rimessa laterale, la seconda contraddistinta da un'eccellente azione offensiva iniziata e conclusa dallo stesso Gacovicaj. Al 38' la Stella fallisce il tris su pregevole combinazione Gacovicaj-Greco-Gabellini, la difesa osptie si salva. Secondo tempo con il Savio che spinge, ma i locali non risultano mai in difficoltà e amministrano il vantaggio. Marco Temeroli chiude la partita senza essere mai seriamente impegnato.





Stella - Savio Calcio 2-0

Reti: 18' Gabellini, 25' Gacovicaj.





Stella: Temeroli, Radu (Belicchi), Ferraro, Angelini L., Lazzaretti, Nardi; Gabellini (Garcia Rufer), Crescentini; De Martino (Fabbrucci), Greco (Angelini G.), Gacovicaj (Pizzagalli).

In panchina: Favarelli, Mussoni.

Allenatore: Boldrini.





Savio: Dall'Ara, Mazzotti, Spazzoli, De Simone, Panfili, Focaccia (Mazzavillani); Scortichini, Savini (Filipi); Marilungo, Esperti (Angelini), Mancini (Alvisi).

In panchina: Manuzzi, Montaletti, Pirazzini.

Allenatore: Pregnolato.





Arbitro: Caminati di Forlì (Assistenti Hafi e Panzavolta di Forlì).

Ammoniti: Spazzoli, Scortichini, Savini.

Espulsi: nessuno.