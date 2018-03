Calcio 1a Cat: Novafeltria sconfitto 1-0 dal Verucchio, ma mantiene la vetta

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:39 - 11 Marzo 2018

Sul sintetico di Savignano il Verucchio conquista una sorprendente vittoria sulla capolista Novafeltria, le cui rivali però non ne approfittano. I gialloblu di Fabbri, che rispetto alle rivali devono recuperare una partita in più, rimangono in vetta con 37 punti, seguono Morciano e Athletic Poggio a 36, Sant'Ermete a 34. Tornando alla partita di Savignano, il Verucchio conquista i tre punti grazie a un gol di Bruma al 65', al termine di una partita che non ha riservato grandi emozioni. La più ghiotta occasione del primo tempo capita al 18' ai rosanero di Costa: Rinaldi rinvia addosso a Samouka, che si invola sul rimpallo e una volta entrato in area calcia di controbalzo a lato. Per il Novafeltria un solo tiro in porta su tentativo di Gori al 32'; il centrocampista vince un contrasto e da terra, dal limite dall'area, chiama alla presa Maggioli. Nella ripresa Bruma regala al Verucchio i tre punti, mentre il Novafeltria non riesce a capitalizzare un paio di calci piazzati.





Verucchio - Novafeltria 1-0

Reti: 65' Bruma (V).





Verucchio (4-3-3): 1 Maggioli - 2 Colonna R. 6 Semprini 5 Rocchetti 3 Genghini A. (13 Zangoli dal 72') - 8 Pioli 4 Genghini L. 10 Strologo (15 Mazzocchi dal 70') - 11 Samouka (16 Tentoni dal 60') 9 Bruma 7 Michilli (18 Er Raih dall'80').

In panchina: Vandi, Valenti, Pilotto.

Allenatore: Costa





Novafeltria (3-5-2): 1 Semprini - 4 Ceccaroni (13 Arapi dal 70') 6 Rinaldi 5 Fattori - 2 Cupi 7 Mahmutaj (16 Fraboni dall'86') 8 Amantini 11 Gori (18 Radici dal 67') 3 Raffelli G. (17 Raffelli T. dall'86') - 9 Stefanelli 10 Baldinini Fra.

In panchina: Germani, Baldinini Fed., Sebastiani.

Allenatore: Fabbri.





Arbitro: Gjinaj di Cesena.

Ammoniti: Ceccaroni, Baldinini Fra.

Espulsi: Baldinini Fed. (dalla panchina).