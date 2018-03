Una frana dietro l'altra e strade chiuse a Torricella di Novafeltria. Il VIDEO del cedimento in diretta

Attualità

| 06:07 - 12 Marzo 2018

Il forte maltempo di fine inverno e inizio primavera ha causato delle criticità a Torricella di Novafeltria. Domenica infatti, a causa delle piogge abbattutesi di primo mattino, ha ceduto nuovamente il terreno in località 'Le velle', ad appena un km da Libiano, dove già mercoledì mattina un tratto di strada era stato inghiottato da un enorme smottamento. Il movimento franoso è stato provocato dallo scioglimento della neve e dalle abbondanti precipitazioni (in particolar modo giovedì). Domenica mattina i residenti, preoccupati per un nuovo cedimento del terreno, hanno chiamato i Vigili del Fuoco, intervenuti con uomini e mezzi per lavorare senza sosta e risolvere questa criticità. Il bilancio dei movimenti franosi nella frazione di Novafeltria è di tre famiglie isolate e due evacuate.