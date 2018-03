Ballando con le stelle: su Rai 1 scende in pista Gessica Notaro, la riminese sfregiata dall’acido

Attualità

Rimini

| 11:47 - 11 Marzo 2018

Debutto a “Ballando con le Stelle” per Gessica Notaro : la tredicesima edizione ha aperto sabato sera 10 marzo all’Auditorium del Foro Italico. Balzata agli onori della cronaca per esser stata sfregiata in volto con l’acido dall’ex fidanzato, Gessica balla in coppia con Stefano Oradei. Anche in questa occasione ha dato prova del suo enorme coraggio, della forza che le fa superare ogni giorno il dolore per ciò che ha subito e le conseguenze di quel barbaro gesto di cui è rimasta vittima. Non c’è dubbio che la sua Rimini tifa per lei e la vuole vincitrice di questa edizione di “Ballando con le Stelle”.