Volley, serie C: Banca di San Marino sconfitta al tie-break. Titan Services ko casalingo con lo Zinella

Sport

Repubblica San Marino

| 08:44 - 11 Marzo 2018

In serie C femminile Rubicone In Volley – Banca di San Marino finisce 3 a 2 (28/26 23/25 16/25 27/25 15/11). La sconfitta casalinga con il Lugo ha evidentemente lasciato qualche strascico in casa Banca di San Marino che, attesa dalla difficile trasferta di Savignano contro il Rubicone In Volley, esce sconfitta al tie-break dalla palestra delle padrone di casa. In un match in cui l’attacco delle titane non ha brillato, c’è la consolazione di aver visto la squadra comunque giocare e cedere due set ai vantaggi, segno che la voglia di lottare su ogni pallone c’è sempre “Abbiamo giocato bene sotto molti aspetti – è il commento di coach Luca Nanni - ma siamo state deficitarie nel fondamentale dell’attacco. Peccato, perché per come si era messa la partita, con noi davanti 2 a 1 nel conto dei set, avremmo anche potuto fare bottino pieno”. L’occasione del riscatto può arrivare già sabato prossimo nel match casalingo contro il Cervia.



In serie C maschile Titan Services – Zinella Bologna termina 1 a 3 (21/25 11/25 27/25 13/25). Una Titan Services ridotta ai minimi termini nulla può contro lo Zinella Bologna nella partita giocata sabato scorso al Pala Casadei. I sammarinesi si presentano in campo con una squadra fortemente rimaneggiata. Al posto del libero Cervellini, out per virus intestinale, coach Mascetti è costretto a far giocare il centrale Elia Lazzarini. Capitan Andrea Lazzarini è assente per problemi alla schiena e al suo posto gioca l’opposto Di Michele. E per finire, dopo un set, esce anche l’altro schiacciatore Togni per problemi al ginocchio. Alla fine, i sammarinesi schierano in campo quattro centrali su sette giocatori… Chiaro che la partita prende presto la strada di Bologna. “Ovviamente abbiamo fatto fatica in tutti quanti i fondamentali – racconta coach Stefano Mascetti – ma i ragazzi ci hanno messo tutto l’impegno possibile. Certo, potevamo fare meno errori in battuta e meno invasioni, in una giornata in cui, per portare a casa qualcosa, avremmo dovuto fare tutti di più. Ci abbiamo provato ma la situazione era davvero difficile”. Per fortuna la partita di sabato 17 a Modena, è stata posticipata a mercoledì 21. Ci sarà più tempo per far uscire qualcuno dall’infermeria.