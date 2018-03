Mamma e figlia minorenne terribili, con precedenti per furti e lesioni derubano gioielleria

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 10 Marzo 2018

Madre e figlia residenti in Puglia, di 54 e 16 anni, con un corposo 'curriculum' in fatto di reati, sono le responsabili di un furto avvenuto lo scorso 7 marzo in una gioielleria del centro storico di Rimini. Pregiudicate per furto, lesioni e porto di armi od oggetti atti ad offendere, madre e figlia sono state denunciate, al termine di attività di indagine della Squadra Mobile della Polizia, per aver rubato un anello: avevano finto di essere clienti, lo avevano provato e si erano allontanate dalla gioielleria impunite. La Polizia, grazie ai particolari forniti della commessa e dal titolare, nonché grazie all'analisi delle riprese del circuito di videosorveglianza, è riuscita a identificare le autrici del furto, che con il resto della famiglia sono domiciliate in un residence di Miramare.