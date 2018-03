Allerta meteo per domenica: temperature miti, ma torna la pioggia sul riminese

Attualità

Rimini

| 14:03 - 10 Marzo 2018

Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali - dalle 24 di domenica 11 marzo alle 24 di lunedì 12 marzo - sul territorio dell'Emilia-Romagna. E' quanto deciso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina romagnola. "Nella giornata di domenica - si legge in una nota - sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche". Nel dettaglio sono previste piogge deboli sui bacini romagnoli e sulla costa e la pianura romagnola, sulla pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e sulla pianura emiliana centrale; moderate sulla pianura e bassa collina emiliana occidentale e elevate sui bacini emiliani occidentali, orientali e centrali. Infine, "lo zero termico superiore a 2000 metri, la ventilazione sostenuta e le piogge intense determineranno nel corso della giornata un'accelerazione dei processi di fusione del manto nevoso al suolo".