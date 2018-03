Alimentazione dell'atleta, istruzioni per l'uso. Incontro al Coni di Rimini con il Dott. Diego Palazzini

Sport

Rimini

| 13:55 - 10 Marzo 2018

Il Coni Point di Rimini, propone un corso per l'Area Medica Psicopedagogica 'Alimentazione dell’Atleta:istruzioni per l’uso'. Il programma del Corso (in sintesi) vedrà discussioni sulle tematiche dei nutrienti e sani stili di vita, programmi alimentari nei periodi di allenamento, integratori, verifica delle abitudini alimentari in un atleta 'volontario' tra il pubblico con relatore il Dott. Diego Palazzini (Nutrizionista Clinico e dello Sport-Docente Scuola dello Sport Emilia Romagna). Il Corso si svolgerà nella data di Sabato 24 Marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Corsi del CONI Point Rimini, in Via Covignano 201 Rimini. Termine per le iscrizioni Venerdì 16 Marzo 2018 per info CONI Point di Rimini tel 0541772043 e rimini@coni.it.