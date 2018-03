Rimini Calcio torna in campo con la Colligiana: in attacco Traini per Buonaventura

Sport

13:50 - 10 Marzo 2018

Dopo due pareggi consecutivi, il Rimini Calcio cerca il riscatto domenica sul campo della Colligiana, penultima in classifica. La squadra toscana, allenata da Stefano Carobbi, ex giocatore di Milan e Fiorentina, è reduce dalla sconfitta di misura nel derby con il Montevarchi. A dicembre ha perso uno dei pochi 'big', l'attaccante Bigoni, rimpiazzandolo con due giovani: il 22enne Daniele Bucaletti, arrivato dalla Sangiovannese, il 20enne Aurelio Falorni, proveniente dal vivaio dell'Empoli. A dicembre è cambiato anche il portiere: l'ex Delta Porto Tolle Del Bino ha lasciato i pali a Ivano Feola, 27 anni, portiere dai trascorsi in C con le maglie, tra le altre, di Pro Patria e Reggiana. In casa Rimini, mister Righetti fa la conta degli assenti: il lungodegente Giua, Ambrosini, Pasquini e Cola. Il tecnico ha annunciato il trio d'attacco: Traini con Arlotti e Simoncelli a supporto. Cicarevic non al meglio sarà utilizzato a partita in corso. A centrocampo spazio a Viti e alla coppia Montanari-Capellupo. In difesa Romagnoli a fianco di Brighi e Petti.