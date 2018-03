Ingresso scontato per le donne al Museo del Balì, il moderno centro scientifico marchigiano

Eventi

Marche

| 12:30 - 10 Marzo 2018

Il Museo del Balì, in località San Martino a Saltara di Pesaro Urbino, a una decina di km da Fano, è una maestosa villa trasformata in un moderno centro scientifico che permette ai visitatori di sperimentare la scienza in prima persona con postazioni interattive, planetario e osservatorio astronomico. In occasione della Festa delle Donne, per tutti i sabato di marzo, l'ingresso per tutte le donne sarà a soli 5 euro, con biglietto ridotto. Sarà sufficiente presentarsi con un biglietto con una citazione o una frase di una donna che ha cambiato la storia. Le citazioni puù belle saranno pubblicare sulla pagina Facebook del Museo del Balì, ogni giovedì di marzo. Il museo è aperto dalle 15 alle 19.30.