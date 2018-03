Interventi per 300mila euro sulle strade del Comune di San Clemente

Attualità

San Clemente

| 11:46 - 10 Marzo 2018

Trecentomila euro: è questo l’impegno finanziario che il Comune di San Clemente si prepara ad affrontare nel 2018 (esclusi eventuali cantieri a maggior impatto economico da rinviare al 2019) per i lavori su buona parte della rete stradale del territorio.

Tre le aree di cantieramento: manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (miglioramento della viabilità esistente); opere strutturali su alcune delle principali vie di collegamento; opere di manutenzione e ripristino delle strade vicinali.

La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderà 13 strade di pertinenza amministrativa: Via Coriano, Via Annibolina, strada d’accesso spogliatoio Sant’Andrea in Casale, Via Fagnano, Via San Savino, Via Ca’ Centino, Via Panoramica, Via Ca’ Menghi, Via Maggio, Via Cerro, Via Manzoni e Via Monte Casale.

“Molte di esse - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea (nella foto) - rappresentano vere e proprie arterie di collegamento valle-monte sopportando un traffico giornaliero piuttosto sostenuto. Oltre al rinnovamento della carreggiata, apporteremo qualche modifica in fatto di viabilità, segnaletica a terra, limitazione della velocità. Su alcune in particolare verranno eseguite, accanto al ripristino dell’asfalto, opere strutturali di canalizzazione delle acque e consolidamento geologico. Per far fronte al programma di rifacimenti e migliorìe, andremo a sottoscrivere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in grado di coprire l’intero ammontare.

L’innalzamento della quota di spesa da 100mila a 300mila euro - aggiunge D’Andrea - è frutto della decisione correlata alla revisione del Piano delle Opere Pubbliche durante il Consiglio Comunale del 23 febbraio scorso. Inoltre - dice - appena le condizioni meteo lo consentiranno daremo attuazione anche al piano della viabilità in Via Europa aprendo al transito dei veicoli il ponte sul Rio Acqua Viola”.

Ma c’è altro. In tandem agli interventi sulle strade comunali, sono altresì previste opere di manutenzione straordinaria, inclusa la pulizia dei fossi di scolo laterali, tramite step modulati in base alle rispettive urgenze, su 15 strade vicinali ad uso pubblico: Via Saline, Via Cà Marello, collegamento tra Via Monte Casale e Via degli Olivi, Via della Riva, Via Monte di Mordano, Via Fontaccia, Via Reno, Via ca’ Togni, Via Ca’ Baratti, Via Carducci, Via Ca’ Grotto, Via Giardino, Via Mordano, Via Ca’ Piccione e Via Costa dei Frati.

“Il Comune di San Clemente - commenta D’Andrea - così come altre Amministrazioni locali, ha stipulato un accordo triennale con il Consorzio di Bonifica della Romagna mirato a sollevare dall’onere manutentivo i privati. Su ogni Comune, il Consorzio di Bonifica si farà garante di una cifra massima annuale: nel caso di San Clemente, in accoglimento delle non poche richieste inviate, parliamo di oltre 40.000 euro”.

Nella settimana compresa tra il 26 febbraio e il 3 marzo, in concomitanza dell’allerta meteo diramata dalla Regione Emilia Romagna, sono stati 50 i chilometri di strade comunali sui quali i mezzi a disposizione dell’Amministrazione (5 le ditte private attivate dal Piano) hanno provveduto allo sgombero della neve e allo spargimento del sale a prevenzione del ghiaccio. A questi si sono aggiunti i 4 addetti-cantonieri del Comune. Trecentoquaranta le ore d’intervento complessive; 120 i quintali di sale utilizzato. Il tutto per una spesa a carico dell’Ente di circa 8.000 euro.