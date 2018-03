Riccione: il ‘salotto’ perde la storica boutique Armani, al suo posto uno store monomarca

Attualità

Riccione

| 09:50 - 10 Marzo 2018

Chiude anche a Riccione la storica boutique Armani in viale Ceccarini, il salotto perde una delle griffe più importanti del made in Italy nella moda. Come riporta il Corriere di Romagna, era il settembre 2015 quando si abbassava la saracinesca dello store di piazza Tre Martiri a Rimini, il punto vendita riccionese ha resistito, ma il netto calo delle vendite, dovuto al calo della clientela russa maggiormente, è stata una delle principali cause che ha spinto i vertici alla drastica decisione. Al posto della boutique pare aprirà uno store di abbigliamento di un brand già presente in viale Ceccarini, affiancato da una attività monomarca.