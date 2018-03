In casa trovano cocaina, accusa i carabinieri: 'E' roba vostra'. Continua processo a noto Bodyguard riccionese

Cronaca

| 06:06 - 12 Marzo 2018

E' stato un bodyguard dei divi di Hollywood come Stallone, di personalità della moda come Gianni Versace e uno dei fratelli Marciano (titolari del marchio Guess) e di cantanti come Madonna. Un 56enne riccionese, noto anche per aver lavorato come buttafuori nelle discoteche del riminese, sta affrontando una lunga battaglia giudiziaria dopo l'arresto nel 2010 per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nel processo di primo grado, l'8 luglio del 2014, fu condannato a tre anni di reclusione per spaccio e assolto da altre fattispecie di reato. La sentenza fu impugnata dalla Procura, ma in attesa del giudizio del Tribunale d'Appello, per il 56enne riccionese il conto con la giustizia è aperto anche sotto un altro versante. E' infatti a processo, difeso dall'avvocato Marco Lunedei, per calunnia nei confronti di nove Carabinieri, a causa di alcune dichiarazioni rese in udienza proprio durante il primo procedimento, quello aperto nei suoi confronti per spaccio. Il bodyguard fu arrestato perché durante un trasloco fu trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, per un totale di 27 dosi. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri trovarono tracce dello stesso stupefacente in alcuni barattoli che avevano contenuto in precedenza degli integratori. Il 56enne negò fermamente di essere uno spacciatore, affermò che quella droga era per uso personale e che i bilancini trovati in casa non servivano per confezionare la droga, ma semplicemente per pesare gli alimenti: da fanatico del fitness e della forma fisica, seguiva una dieta rigorosa. In udienza il 56enne accusò i Militari di aver messo loro le tracce di cocaina, per incastrarlo, ma anche di farne uso, da qui la nuova imputazione per calunnia. Tutti i Carabinieri si sono costituiti parte civile, rappresentati dall'avvocato Moreno Maresi: il procedimento è proseguito giovedì 8 marzo ed è stato rinviato in autunno, quando saranno sentiti proprio i Militari.