Sono liberi i pavoni che erano in gabbia al parco della Resistenza di Riccione, il Comune accoglie la richiesta

| 12:53 - 09 Marzo 2018

Erano costretti a vivere in gabbie che ne impedivano i movimenti e non permettevano loro di godere della propria libertà. Ora, grazie a una fruttuosa collaborazione fra il Movimento Animalista di Rimini e il Comune di Riccione, 4 pavoni e 1 gallo ospitati nella voliera del Parco della Resistenza sono stati finalmente trasferiti. “Abbiamo proposto all’Assessore all'Ambiente del Comune, Lea Ermeti, di trasferirli presso i Vivai Pascucci, in provincia di Pesaro nella vallata del fiume Foglia, dove potranno vivere in un parco di oltre 200mila metri quadri, senza essere più costretti in gabbia”, afferma la coordinatrice regionale del Movimento Animalista Erika Delbianco. Un successo per il quale Movimento Animalista tiene a ringraziare il Comune di Riccione. “E' stata proprio l'assessore Ermeti a contattarci per affidarci l’incarico di trasferire gli animali in una sede per loro idonea, dove potessero vivere senza costrizioni e in totale libertà” precisano le coordinatrici del Movimento Animalista Rimini, Simona Santoni e Sonia Balzi. Dal 1990 l’azienda Vivai Pascucci si è specializzata nella coltivazione e vendita di piante fiorite in vaso e propone attività e visite didattiche: ospita, inoltre, animali di varie specie tenuti nel pieno rispetto delle loro caratteristiche etologiche, garantendone il benessere.