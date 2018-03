Comicità in rosa con Debora Villa al Teatro Pazzini di Verucchio, domenica in scena "Sogno di una notte di mezza età"

Eventi

Verucchio

| 10:30 - 09 Marzo 2018

Domenica 11 marzo, alle ore 21,15, il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio tiene vivo lo spirito della Giornata Internazionale della Donna grazie alla comicità in rosa di Debora Villa e del suo nuovo monologo “Sogno di una notte di mezza età”. Testo di Debora Villa, Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli. Produzione Agidi.

Ispirata da un celebre aforisma di Victor Hugo – I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia – con il nuovo spettacolo Debora Villa affronta di petto il passaggio più delicato e imprevedibile della vita del gentil sesso. Cosa succede a una donna quando raggiunge i nannarannannanni? Cambia. Ma il cambiamento fisico, umorale, psicologico, non è graduale come è stato fino a quel momento e come giustamente deve essere. No. Esiste un punto di svolta (detto simpaticamente punto di non ritorno) in cui le donne si ritrovano catapultate senza neanche aver avuto il tempo di dire: Xanax. Il corpo cede, la memoria vacilla, l’umore è come quello di Smigol quando gli rubano l’anello. E questo quando sono in buona. Quando emerge il lato negativo diventano così prepotenti che l’esorcista al loro cospetto sembra un catechista…

“Il peggio è che a livello psicologico diventate delle rocce. – rincara Debora rivolgendosi alle compagne di viaggio - Siete delle furie: sapete chi siete, cosa volete, cosa non volete e tutte le piccole e grandi insicurezze che vi hanno accompagnate fino a quel momento svaniscono. Ma tranquille, donne! Nel giro di una settimana conoscerete almeno una ventina di nuove paranoie che non saprete come gestire. Mille nuovi fastidi si affacceranno all’orizzonte. E non è finita, perché vi verrà la faccia come il c… e direte tutto quello che vi passa per la testa, senza freni, senza inibizioni, libere!!! Sì, finalmente libere di fare figure di merda con il mondo intero”.

Allora forse è bene iniziare a fare terapia, magari di gruppo, magari ridendoci su. Ecco che il “Sogno di una notte di mezza età” diventa un momento catartico non solo per tutte le donne, di ogni età, ma anche per gli uomini chiamati ad affrontare al loro fianco il momento più complesso, problematico e a tratti esilarante della vita di coppia.









Nella foto: Debora Villa (c) Samuele Pellecchia