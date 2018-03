Rimini, accoltellato da ignoti va in Pronto soccorso e sviene. Ignota la sua identità

Cronaca

Rimini

07:12 - 09 Marzo 2018

Si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale di Rimini con il petto insanguinato. Come riporta il Corriere di Romagna, domenica mattina un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è entrato all'Infermi ed è svenuto davanti all'accettazione. Sul suo petto diverse coltellate. Le sue condizioni sono gravissime. Dopo un intervento è stato ricoverato in rianimazione. Non ha ancora ripreso conoscenza, addosso non aveva né cellulare né documenti; quindi è al momento impossibile risalire alla sua identità e alle cause del suo accoltellamento. Sull'episodio indagano i Carabinieri.