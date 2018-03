Eventi e negozi aperti nel weekend, il programma dei commercianti dell'Isola dei Platani di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 08:01 - 08 Marzo 2018

Continua l’azione di promozione e qualificazione del centro naturale da parte dei commercianti dell’associazione Isola dei Platani, già hanno collaborato con il proprio contributo all’illuminazione delle vie del centro con i lampadari in tutto il viale dei platani da viale Perugia a via Torre e le vie laterali, già hanno promosso attività quali torneo di scacchi del Campionato provinciale riminese, ora rinnovano sull’Isola dei platani l’oramai tradizionale e frequentatissimo appuntamento con il "Bellaria Street Market".

Sabato 10 e Domenica 11 marzo le attività dell'Isola scendono in strada per un Week end di Grandi Occasioni nel Centro Commerciale Naturale all'aperto dell’Isola dei Platani.

Il Viale sarà animato da bancarelle e i negozi che aderiscono all'iniziativa, esporranno in maniera personalizzata, sotto i gazebo, le ultime e grandi occasioni fino a meno 70%. ( In caso di pioggia lo Street market si svolgerà regolarmente e i negozi che aderiscono saranno evidenziati dai manifesti grandi).

Sarà un' occasione da non perdere anche per una passeggiata nel salotto buono della città in attesa dell’estate 2018 con una ricca serie di eventi.

E la festa continua, interamente offerta dai commercianti, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, sabato 17 marzo alle ore 17 al teatro Astra, l’evento da non perdere per grandi e piccini, lo spettacolo di cabaret “Ernesto Fumagalli Show” direttamente da Colorado, Andrea Midena con la partecipazione Peppe e Ciccio e con la scuola di ballo K School. Ingresso completamente gratuito con ricchi premi ai presenti.

Nel corso della serata avrà luogo la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Le Gioie di Eva” promosso dalla locale associazione fotografica Shooter sponsorizzata dall’Associazione IdP.

Per l’occasione si ringraziano tutti i Consiglieri del direttivo dell’Associazione Isola dei Platani che si stanno adoperando nella realizzazione degli eventi e l’Amministrazione Comunale per la concessione del suolo pubblico e del patrocinio ma soprattutto si ringraziano tutti i commercianti che con il loro contributo e partecipazione sono parte attiva della vita del centro, nell’intento di animare la frequentazione del pubblico anche nella stagione invernale a beneficio di tutte le attività e della città.