San Marino, Volley Serie C: trasferta difficile per le ragazze, maschi ospitano Bologna

07:29 - 08 Marzo 2018

Serie C femminile. Dopo la sconfitta casalinga con il Lugo, la Banca di San Marino è attesa da una difficile trasferta a Savignano contro il Rubicone In Volley. All’andata fu una facile vittoria per 3 a 0. “Ma ciò non toglie che questa partita di ritorno sia molto delicata. – Spiega l’allenatore Luca Nanni. - Le due squadre si conoscono benissimo per essersi incontrate tante volte in amichevole e questo match viene dopo una partita difficile per noi. Giochiamo a casa loro e non sarà facile. Certo, noi andremo a cercare la vittoria, ma va anche detto che il Rubicone ha battuto tutte le prime sei della classifica, tranne noi, e ci proverà con tutte le forze. Mi dà fiducia il fatto che la squadra continua ad allenarsi con grande voglia e che l’infermeria sia ormai quasi vuota: stiamo bene fisicamente e speriamo che questo si veda in partita”.

CLASSIFICA. Lugo 43, Banca di San Marino 40, Gut Chemical Bellaria 36, Cattolica 33, Rubicone Savignano 32, Olimpia Master Ravenna 27, Cervia 23, Faenza 22, Pgs Bellaria Bologna 19, Flamigni San Martino in Strada 18, Pontevecchio Bologna 15, Bologna Rossa 8, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (19^ giornata). Sabato 10 marzo ore 18 a Savignano: Rubicone In Volley - Banca di San Marino.

Serie C maschile. La Titan Services proverà a riprendersi dalla brutta sconfitta di sabato scorso a Conselice, ospitando uno Zinella Bologna in netta ripresa. All’andata i sammarinesi vinsero in trasferta al tie-break dopo una partita combattutissima e dall’andamento altalenante e il match del prossimo week-end si presenta altrettanto difficoltoso. “Non è una partita facile già di per sé – spiega Stefano Mascetti, coach della Titan Services. Lo Zinella è una squadra di spessore che è partita male ma che sta crescendo nelle prestazioni. Come il Conselice, fa parte di un gruppo di team che stavano giocando al di sotto del loro livello e abbiamo visto come è andata coi ravennati. Non arriviamo a questa partita in buone condizioni fisiche. Tre giocatori non si stanno allenando perché vittime di un virus intestinale; il capitano Andrea Lazzarini ha problemi alla schiena e anche Paolo Paganelli, che alzandosi dalla panchina ci ha dato una mano nelle ultime giornate, questa settimana non si allenerà con noi per rispettare i suoi impegni nel beach. In questo periodo, insomma, dovremo essere bravi a non “perderci” troppo perché non abbiamo ancora raggiunto la salvezza che credo si fisserà a quota 36 punti”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 48, Romagna Banca Bellaria 40, Atlas Ravenna 36, Rubicone San Mauro Pascoli 32, Titan Services San Marino 32, Cesena 31, Modena Volley 30, Zinella Bologna 27, Foris Conselice 25, Atletico Bologna 18, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 17, Anderlini Modena 16, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (19^ giornata). Sabato 10 marzo ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Zinella Bologna.

Nella foto, Andrea Lazzarini.