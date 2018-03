Coriano, buche dopo la neve: conto da oltre 30mila euro per il Comune. Si chiede aiuto alla Regione

Attualità

Coriano

| 09:46 - 07 Marzo 2018

Si aggrava la situazione delle strade nel territorio della provincia di Rimini, dopo l’ondata di maltempo, nevicate e piogge. Le buche si ampliano o diventano più profonde, alcune vie sono ridotte a un colabrodo. Il Comune di Coriano è già al lavoro per verifiche e riparazioni. Per attuare il “Piano neve” Coriano ha speso 33'678,00 euro,così ripartiti:

€ 4'440,80 di sale utilizzato

€ 5'124,00 di costo fermo macchina

€ 24'113,30 per gli interventi dei 14 mezzi.

I disagi, mitigati al meglio dagli operatori e dall’organizzazione attuata dall’Amministrazione, - spiega il sindaco Domenica Spinelli - non sono solo gli unici danni provocati; infatti si sono aggravate le frane esistenti e se ne sono evidenziate di nuove, sulle strade si sono aperte numerose buche, in particolare su via Montescudo, via Marano e via Flaminia Conca per sistemare le quali abbiamo sollecitato la Provincia che ne è titolare. Sulle strade comunali stiamo intervenendo con i nostri operai e mezzi, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità.

I 3 guadi presenti nel nostro territorio, nonostante i lavori annuali di manutenzione per un costo di 20'000,00 euro, con le abbondanti precipitazioni hanno richiesto interventi costanti di messa in sicurezza, che hanno comportato ulteriori costi a carico del casse comunali. I danni complessivi sono ingenti - dice il sindaco - ed ancora tutti da quantificare, ma una cosa è certa, si tratta di cifre che pesano tantissimo a carico del bilancio comunale che rendono alcuni interventi impossibili da affrontare. Per questo abbiamo già dato mandato agli uffici di attivarsi per la richiesta di aiuti finanziari da parte della Provincia e della Regione.