Presunti brogli, 200 schede elettorali false da San Marino, indagini in corso

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:47 - 07 Marzo 2018

Schede elettorali false arrivate da San Marino con preferenza di voto espressa per una sola lista. Sono in corso indagini a Roma su circa 600 schede false provenienti dal Titano. La vicenda riguarderebbe anche i voti provenienti da Canada e Germania ed ha portato all'apertura di un fascicolo di indagine da parte della Procura di Roma. Le schede sarebbero chiaramente false: tipo di carta scadente e colori non conformi. Inoltre le croci poste sul medesimo simbolo sarebbero state fatte dalla stessa mano. Il Comites, il comitato degli italiani all'estero della Repubblica di San Marino, ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione e di essere in costante contatto con l'Ambasciata italiana.