Rally, la War Racing di San Marino alla conquista dell’Europa con Zelindo Melegari

Sport

Repubblica San Marino

| 21:03 - 06 Marzo 2018

In questi anni si può certo dire che la War Racing di San Marino è sicuramente diventata una delle squadre più Attive e professionali dell’intero lotto di team rallistici in tutta Italia, e già protagonista negli scorsi anni di partecipazioni a gare titolate anche nel campionato romeno diventando punto di riferimento incontrastato a livello internazionale. Ovviamente anche in campo nazionale i tanti titoli conquistati con Gigi Luigi Ricci e recentemente con Bruschetta Alessandro ne sono la tangibile conferma. In questi giorni tra l’altro con grande soddisfazione il direttore sportivo Tiziano Meglioli insieme al patron Stefano Guerra hanno annunciato il ricco programma 2018 che in attesa dei programmi nazionali, vedrà il team titano approdare in pianta stabile il Campionato Europeo Erc con una delle sue vetture Subaru Impreza affidata alle esperte mani del pilota reggiano Zelindo Melegari, che in coppia con il toscano Andrea Cecchi disputeranno l’intero campionato a partire dalla prima gara in programma dal 22 al 24 marzo con la disputa del Azores Airlines Rallye. Un campionato di indubbio prestigio, secondo solo al Campionato Mondiale Rallye e che metterà a dura prova le capacità e la struttura del team di Gualdicciolo, ovviamente molto onorato di poter partecipare a questo campionato europeo. Un pilota di indubbio valore questo 52enne reggiano, da tempo esperto e capace e che ha disputato l’europeo anche lo scorso anno insieme a Maurizio Barone e con risultati di indubbio valore, tanto da istigarlo a disputarlo anche quest’anno, passando dalle Mitsubishi alle Subaru Impreza targate San Marino. Un impegno importante e gravoso che però rimane molto intrigante e spettacolare, e che sarà di tutto appagante per i ragazzi e tecnici della squadra di Stefano Guerra. Già il team titano si sta prodigando per la spedizione del materiale e della vettura alle Isole Azzorre, da dove poi a fine gara verranno dirottate sul campo gara del secondo atto in programma i primi giorni di maggio alle Isole Canarie. Esattamente un mese dopo ad inizio Giugno Acropolis Rally in Grecia, poi Cyprus Rallie, mentre a metà luglio tappa in Italia con il Roma Capitale, a seguire Repubblica Ceka con il Barum Rallye, poi settembre e ottobre Rallye Poland e rallye Liepaja in Lituania. Non c’è che dire impegno davvero tosto e impegnativo, ma che renderà estremamente competitiva la squadra sammarinese ed il forte equipaggio italiano, pronto a combattere e giocarsi le posizioni migliori nel combattutissimo Erc 2018. In bocca al lupo a tutto lo staff che sarà onorato di portare in Europa i colori biancoazzurri della Repubblica di San Marino. Livio Ceci.