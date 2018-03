Bellaria, fermati per un controllo, trovati con un chilo di hashish: in manette tre pusher

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:54 - 06 Marzo 2018

Altro smacco allo spaccio nel riminese, i carabinieri di Bellaria hanno tratto in arresto tre spacciatori e sequestrato oltre un chilo di hashish. Erano circa le 23 di sabato, i tre stavano viaggiando a bordo della loro auto quando i militari hanno intimato loro l'alt, e quello che poteva apparire un semplice controllo, si è profilato un bel guaio per i tre. Sono apparsi da subito insofferenti, hanno mostrato i propri documenti e, una volta attestata la mancanza della carta di circolazione, sono stati invitati dai militari a seguirli in caserma per gli accertamenti. A quel punto uno dei tre, approfittando del buio, ha gettato tra i cespugli un pacchetto. I carabinieri, notato il gesto, lo hanno recuperato: al suo interno un chilo di hashish, già suddiviso in 20 panetti da 50 grammi ciascuno. Sono così finiti in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, è finito un 41enne, marocchino, domiciliato a Bellaria, e i suoi compagni, un 42enne originario della provincia di Ravenna e un 27enne, albanese, già noto alle forze dell’ordine, entrambi residenti a Bellaria. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di martedì.