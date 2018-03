Fa retromarcia con l'auto ed investe una donna sulle strisce pedonali, è grave

Cronaca

Cattolica

16:44 - 06 Marzo 2018

Incidente stradale martedì pomeriggio, verso le 15.30 in viale Del Prete incrocio via Ferrara a Cattolica. Un trentenne, conducente di un’auto, nell’effettuare una retromarcia ha involontariamente urtato una signora di 68 anni che attraversava sulle strisce pedonali. La donna è caduta rovinosamente a terra riportando gravi traumi. Sul posto una ambulanza e l'automedicalizzata che ha soccorso il pedone trasportandolo all'Infermi' di Rimini in codice rosso. La prognosi è riservata. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Municipale di Cattolica. Foto Ballante.