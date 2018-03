Gli ‘Sconnessi’ sbarcano a Rimini e Riccione: doppio evento con il cast e il regista

Eventi

Riccione

16:14 - 06 Marzo 2018

Se il maltempo li ha fermati una volta, il regista e il cast di “Sconnessi” sono già pronti a recuperare alla grande la serata red carpet con un duplice evento, venerdì 9 marzo, alle ore 20.15 al Multiplex Le Befane di Rimini e alle ore 21.00 al Cinepalace di Riccione. Protagonisti il regista Christian Marazziti, l’attore Eugenio Franceschini e Carolina Rey, interprete della colonna sonora del film Sconnessi.



Quando gli eccentrici componenti di una famiglia allargata si ritrovano in un isolato chalet di montagna senza connessione internet, gli sfortunati "Sconnessi"dovranno rispolverare rudimenti di comunicazione diretta e tornare a confrontarsi gli uni con gli altri.

L'unico a non risentire dell'assenza di rete è il capostipite Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore, guru dell'analogico e nemico pubblico di internet, colpevole di aver organizzato la rimpatriata in occasione del suo compleanno. L'intento dell'uomo è quello di far avvicinare i due figli - Claudio (Eugenio Franceschini), giocatore di poker on line, e Giulio (Lorenzo Zurzolo), liceale nerd e introverso - alla seconda moglie Margherita (Carolina Crescentini), incinta al settimo mese. Inaspettatamente però il gruppo si allarga quando alla gita fuori porta si uniscono anche Achille (Ricky Memphis), fratellastro di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e Tea (Giulia Elettra Gorietti), giovane fidanzata di Claudio e devota fan di Ettore.



